La Juventus resta su De Gea: per Tuttosport Paratici ha messo lo spagnolo sul mercato

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Tra le possibili opzioni che la Juventus sta valutando per il profilo di nuovo portiere c'è, come ormai già noto, anche quella legata a David De Gea. La Fiorentina ha già fatto sapere allo spagnolo di volerlo cedere in estate per alleggerire l'età della rosa e il monte ingaggi. La valutazione è più che in linea con le disponibilità della Juventus: possono bastare anche solo tra gli 8 e i 10 milioni per assicurarsi l'ex United.

Per Tuttosport se ne riparlerà di certo più avanti, dal momento che i due club, negli ultimi giorni, hanno avuto modo di intavolare discussioni parallele. A cominciare dai possibili prestiti di Joao Mario e Gudmundsson.