La Juventus non molla De Gea. Saltato Alisson, è il preferito con Vicario

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Sul Corriere dello Sport-Stadio si continua a parlare dell'interesse ormai vivo da tempo per David De Gea, da parte della Juventus. L'estate che passerà in questi mesi vedrà i bianconeri operosi su tutti i fronti del mercato e uno dei reparti che verrà profondamente cambiato sarà la porta. Michele Di Gregorio non ha convinto, è reduce da una stagione negativa e non sarà più il titolare nella prossima annata. La dirigenza juventina aveva battezzato Alisson come nuovo portiere ma il Liverpool ha frenato tutto e portato l'affare ad arenarsi.

Scrive infatti il Corriere: "La Juve è tornata così a guardare con interesse a Guglielmo Vicario come soluzione per la porta. Il dossier è caldo, dopo che il Liverpool ha tolto dal mercato Alisson e che la strada che porta a Dibu Martinez dell’Aston Villa non si è rivelata semplice da percorrere. I bianconeri hanno così, tenendo in pista De Gea, rimesso il radar sul vice di Donnarumma in Nazionale. Con gli Spurs si è parlato anche di Destiny Udogie come soluzione per la fascia sinistra dove Cambiaso è in uscita".