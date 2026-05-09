La Juventus e la porta del futuro, Tuttosport: "De Gea difficile, in pole Alisson"

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Sulle colonne odierne di Tuttosport, spazio al mercato della Juventus e alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. I ragionamenti su Michele Di Gregorio sono ancora in corso, l'attuale titolare bianconero non ha convinto appieno e per questo i dirigenti di Elkann stanno sondando già altre piste per la porta dell'anno prossimo.

La prima di queste porta ad Alisson, brasiliano del Liverpool ed ex Roma. E se non bastassero le voci su Alisson, scrive il quotidiano torinese, restano vivi i “piani B” che portano a De Gea e Meret: abituati, loro, a stare nella porta di una squadra che subisce pochi tiri e per quelli ti devi far trovare pronto. Il tutto con molta più difficoltà soprattutto per quanto riguarda il portiere della Fiorentina, voglioso di proseguire un altro anno al Franchi.