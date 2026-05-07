La Fiorentina riparte da Fagioli, Repubblica: "Cessione solo in caso di maxi offerta"

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La Fiorentina 2026/2027 ripartirà da Nicolò Fagioli. Così infatti come il club viola nel gennaio del 2025 ha creduto in Nicolò, concedendogli spazio e fiducia e rimanendo vicino all’uomo ancora prima che al calciatore durante il periodo del nuovo filone scommesse, Fagioli adesso vuol contraccambiare la stima viola, prendendosi la ribalta come emblema di un nuovo corso che abbia nell’Europa e non in una salvezza stentata l’obiettivo minimo. La strategia del club su di lui è chiara, Fagioli, sottolinea La Repubblica, partirà solo davanti a maxi offerte.

Altrimenti Nicolò sarà al centro del progetto, con un altro anno davanti per esaltarne il valore. Gli interessi per il centrocampista al momento sono arrivati soltanto attraverso timidi sondaggi del Milan, che cerca un vice Modric ma che deve anche fare i conti con il futuro di Allegri, primo sponsor di Fagioli e adesso meno saldo e sicuro di restare rispetto a qualche settimana fa, e dalla Premier League. Nulla però di concreto, vista ancora la lontananza dall’inizio ufficiale del mercato.