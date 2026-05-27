La Fiorentina continua a valutare alternative a Grosso: De Rossi unico nome percorribile

La Fiorentina continua a valutare alternative a Grosso: De Rossi unico nome percorribileFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Nonostante la Fiorentina sembri pronta a puntare con forza sul profilo di Fabio Grosso per la panchina del prossimo anno, secondo La Nazione il club viola starebbe comunque continuando a muoversi anche nella direzione di un profilo alternativo al tecnico neroverde, anche se la carenza di indiscrezioni sul nome del possibile-presunto candidato (l'unico percorribile rimane De Rossi del Genoa), fa pensare più a una mossa da pretattica per poi arrivare con qualche pressione in meno a definire la posizione di Grosso.
 