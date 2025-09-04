La Fiorentina a lavoro verso il Napoli, prove di 3-4-1-2 e 3-5-1-1: aspettando i nazionali

Da ieri la Fiorentina ha iniziato a preparare la ripresa del campionato, in programma sabato 13 settembre alle 20:45 al Franchi contro il Napoli. Stefano Pioli, orfano degli 8 nazionali (Kean, Ndour, Sohm, Lamptey, Gudmundsson, Dzeko, Kospo e Pongracic), ieri ha lavorato soprattutto con due degli ultimi tre acquisti a sua disposizione, Nicolussi Caviglia e Piccoli, cercando di fagli capire i due moduli base a cui dovrebbe affidarsi in questa stagione: il 3-4-1-2 e il 3-5-1-1. Fondamentali in questo sistema sono i due esterni e il play-basso, che fin qui ha fatto Fagioli, ma che, soprattutto in caso di 3-5-1-1, potrebbe svolgere Nicolussi Caviglia. Come riportato dal Corriere dello Sport in questi giorni il tecnico parmense sta lavorando sulla condizione atletica dei suoi, sull'intesa tra difensori e centrocampisti, sulla rapidità di esecuzione nella manovra e sul pressing sul portatore di palla avversario.

Poi da mercoledì Pioli tornerà ad avere la rosa al completo con il rientro dei nazionali. Allora sì che il mirino sarà puntato sulla sfida del Franchi contro il Napoli.