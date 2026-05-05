La Fiesole ospiterà i concerti estivi, La Nazione: "Modello Stadium"

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Secondo quanto riporta La Nazione, il Comune di Firenze e la Fiorentina stanno portando avanti i contatti per definire il project financing dello stadio, con maggio indicato come mese decisivo. Intanto emergono novità sulla nuova curva Fiesole, il cui cantiere è in corso: l’impianto sarà progettato anche per ospitare concerti e grandi eventi. In particolare, una parte della gradinata della Fiesole sarà mobile e sollevabile, grazie a un sistema oleodinamico, per consentire l’ingresso di mezzi pesanti necessari agli allestimenti. Questo permetterà di organizzare eventi senza ridurre significativamente i posti disponibili. Il modello si ispira all’Allianz Stadium di Torino, già utilizzato per concerti oltre che per le partite.

Sul piano politico non mancano le polemiche: la consigliera Cecilia Del Re ha criticato la gestione del cantiere, segnalando l’assenza del badge elettronico per gli addetti e dubbi sul project financing. Critiche condivise anche dal consigliere Massimo Sabatini, che teme ritardi e incertezze in vista della candidatura agli Europei 2032. A queste accuse ha risposto il Presidente Commissione cultura e sport, Marco Burgassi, difendendo il lavoro dell’amministrazione e invitando a evitare strumentalizzazioni.