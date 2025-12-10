La Conference per rilanciare Nicolussi Caviglia, ma non solo: occhio a Martinelli
Per qualcuno un fastidio, per altri l’opportunità per dare un senso a una stagione già pregiudicata, per Vanoli semplicemente un’altra occasione per misurare la febbre a un gruppo che continua a non dimostrarsi tale. L’arrivo della sfida con la Dinamo Kiev, penultimo appuntamento della prima fase di Conference League in programma domani (alle 18,45) al Franchi, impone alla Fiorentina di tornare in sella dopo l’ennesima brutta caduta. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che inquadra così la sfida agli ucraini in un momento delicatissimo della stagione.
Sulle scelte di formazione, il CorFio rivela: Fagioli è stato costretto ad allenarsi a parte ieri rilanciando la candidatura di Nicolussi Caviglia, anche contro la Dinamo Vanoli potrebbe riproporre il 3-5-2. Il turnover europeo potrebbe riproporre Martinelli tra i pali dopo la gara giocata a Mainz con Galloppa in panchina, la presenza in difesa di Viti al posto del discusso Ranieri, o ancora il rilancio di Fortini a discapito di un Dodò lontano dal miglior rendimento. Senza dimenticare quel Dzeko protagonista dell’ultima uscita in Conference League e del confronto con i tifosi andato in scena qualche giorno dopo a Bergamo, destinato a concedere un po’ di fiato a uno tra Kean e Gudmundsson sui quali si sono sprecate le critiche per la prova di Reggio Emilia.
