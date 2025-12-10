Vanoli pensa alla difesa a quattro già in Conference, ma c'è l'incognita Gosens

Paolo Vanoli pensa a una rivoluzione tattica tanto richiesta anche da parte della tifoseria: il passaggio alla difesa a quattro. E a farlo già nella gara di Conference contro la Dinamo Kiev, anche se molto dipenderà dalla disponibilità di Robin Gosens e Jacopo Fazzini, in questo momento in dubbio per problemi fisici. Le loro possibilità di essere convocati per la sfida contro la Dinamo Kiev calano sensibilmente, anche se la rifinitura di oggi alle 14.30, aperta per un quarto d’ora secondo protocollo Uefa, sarà decisiva.

I due giocatori sono considerati fondamentali per la svolta tattica che il tecnico studia da una settimana e che potrebbe essere applicata già domani. Domani, scrive la Nazione, sarà comunque un turno di ampie rotazioni:in difesa torneranno Pongracic, reduce da squalifica, e Viti; in porta Martinelli spera di sostituire un De Gea reduce dalla sua peggior prestazione stagionale. A centrocampo si ricandida Nicolussi Caviglia, inizialmente indicato come regista titolare ma finito ai margini. In attacco toccherà a Piccoli, con Kean in panchina e ballottaggio tra Dzeko e Gudmundsson per affiancarlo.