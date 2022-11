L'OPINIONE, Per i viola sosta di lavoro sul mercato

Angelo Giorgetti, firma de La Nazione, stamattina attraverso un suo mini-fondo sul quotidiano ha parlato della situazione di limbo in cui si trova la Fiorentina. Ecco il pensiero: "Dopo 15 partite la Fiorentina è decima a 8 punti dalla settima posizione occupata dalla Roma, l'ultima che varrà in teoria un posto nelle prossime coppe: c'è tempo per risalire, ma a tutti deve essere chiara la difficoltà dell'arrampicata. C'è poi il piano B e si chiama playoff di Conference contro il Braga, che fra tutte le possibili avversarie e probabilmente la più forte: andata il 16 febbraio, ritorno il 23 e poi l'eventuale sbarco negli ottavi di finale. La stagione viola è dunque galleggio in una terra di mezzo e la lunga pausa de campionato (ripresa il 4, gennaio contro il Monza) coinciderà in pratica con l'apertura del mercato invernale. Quali sono gli obiettivi reali della Fiorentina? E in quale modo potrà fare affidamento su Gonzalez, rientrato in una situazione diplomatica complessa, oltretutto con il morale sotto i tacchi e una lesione di secondo grado? Nelle prossime settimane - meglio sarebbe nei prossimi giorni - la Fiorentina dovrà chiarire le proprie idee su tutti i fronti, anche perché se il mercato di gennaio è sempre complicato, figuriamoci come sarà dopo un mondiale".