L'ombra di Italiano su un obiettivo viola: l'ex Bologna vuole portarsi Cambiaghi in Turchia

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Nicolò Cambiaghi è al centro delle attenzioni del mercato estivo. L’esterno offensivo del Bologna, classe 2000, continua a essere uno dei profili più apprezzati grazie alle qualità mostrate nell’ultima stagione. Da tempo il Como segue con interesse il giocatore, considerato un rinforzo ideale per affrontare una stagione ambiziosa che potrebbe includere anche impegni europei. Qualche giorno fa, la Repubblica (edizione Firenze) dava anche la Fiorentina interessata al venticinquenne.

Nelle ultime ore, però, scrive il Corriere dello Sport, si è inserito un nuovo pretendente: il Besiktas guidato da Vincenzo Italiano. L’allenatore, che ha lavorato con Cambiaghi a Bologna, conosce bene le caratteristiche dell’esterno e ne apprezza velocità, capacità di saltare l’uomo, generosità e applicazione tattica. Sotto la sua gestione, il giocatore ha anche conquistato la convocazione in Nazionale. L’interesse in primis di Como e Besiktas potrebbe far salire la valutazione del giocatore. Il Bologna osserva con attenzione gli sviluppi, mentre il nuovo tecnico Domenico Tedesco sarà chiamato a esprimersi sul futuro dell’esterno all’interno della rosa rossoblù.