"L'occasione per una profonda auto analisi". Il Corriere Fiorentino sulle dimissioni di Palladino

Sulle pagine sportive del Corriere Fiorentino si trova un editoriale, a firma di Ernesto Poesio, che torna alla base delle dimissioni di Raffaele Palladino, dalle quali si è aperta una voragine per la Fiorentina: "Eppure gli ultimi giorni erano stati quelli del summit di fine anno per gettare le basi della prossima stagione. Eppure il club si era speso per fare quadrato attorno al tecnico davanti all’infuriare delle critiche. Tutto all’insaputa di ciò che invece stava covando sotto la cenere per un finale di stagione carico di tensioni e per un progetto futuro che evidentemente il tecnico ha ritenuto non così solido da sposare con il rischio di passare da capro espiatorio (come avvenuto in questo finale di stagione) alle prime difficoltà.

C’è insomma anche tutto questo oltre alla versione sulle pressioni della piazza che ieri emergeva dal club. Certo, gli insulti di fine anno e gli inviti ad andarsene hanno influito eccome. [...] Limiti del club e piazza incontentabile (e spesso poco compresa da chi la rappresenta nel calcio), il mix esplosivo alla fine è deflagrato. Chissà che non sia un’occasione per una profonda auto analisi e un cambio di passo. Magari prima che Palladino torni a Firenze con una coppa in tasca. Ma da avversario".