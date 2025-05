Finale scudetto Primavera: la Fiorentina contro l'Inter per un tricolore atteso da 42 anni

Questa sera si scriverà la storia al Viola Park, con la Fiorentina che vuol tornare sul tetto d'Italia nella categoria Primavera dopo 42 anni. Era infatti il 1983 quando i viola vinsero l'ultimo scudetto, e oggi davanti ai propri tifosi (1500 in tutto, sold out) hanno l'opportunità di interrompere questo lungo digiuno. La squadra di Galloppa tenterà di farlo contro l'Inter, calcio d'inizio allo stadio Curva Fiesole ore 20:30, gara trasmessa su Sportitalia.

Harder e soci, che fin qui hanno battuto Juve e Roma, arrivano più carichi che mai alla sfida coi nerazzurri, che oltre ad avere il record di scudetti vinti a livello Primavera (dieci, l’ultimo nel 2022) hanno terminato la regular season a +5 sui viola, vincendo entrambi scontri diretti ed estromettendo dai play off i campioni del Sassuolo. Il match per il tricolore verrà raccontato come sempre anche su FirenzeViola.it, mentre Radio FirenzeViola lo racconterà dal Viola Park col nostro inviato Andrea Giannattasio, in compagnia in studio di Ludovico Mauro e Virginia Bicchi.

