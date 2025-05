La Fiorentina Primavera cade al Viola Park: addio Scudetto, 3-0 per l'Inter

È una serata molto amara per la Fiorentina Primavera che nella Finale Scudetto non scende praticamente mai in campo e viene asfaltata dall'Inter: 0-3 senza appello allo stadio 'Curva Fiesole' del Viola Park, davanti a 1500 tifosi arrivati al centro sportivo di Bagno a Ripoli per godersi una serata di gioia. Alla fine però a festeggiare sono solo in nerazzurri che indirizzano la sfida già nel primo tempo con Bovo che segna in mischia al 22'.

Nella ripresa speranza viola, alla fine c'è solo l'Inter. Le speranze della Fiorentina si strozzano su una grande occasione che capita sui piedi di Balbo, ipnotizzato dal portiere avversario Calligaris. L'unica grande occasione per i viola non porta i risultati sperati e a quel punto l'Inter dilaga, segnando prima con Berenbruch e poi con Lavelli per chiudere definitivamente la sfida e vincere così la Finale Scudetto. Il campionato Primavera viene vinto dall'Inter, niente da fare per la Fiorentina.