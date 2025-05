Da Pioli a Farioli fino a De Rossi e (lontano) Sarri. Per la Viola è una poltrona per 4

"Da Pioli a Farioli, una poltrona per quattro", titola nelle sue pagine interne il Corriere dello Sport, a proposito del nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo le dimissioni annunciate telefonicamente da Raffaele Palladino, il club viola attende che si verifichino gli sviluppi burocratici per concludere ufficialmente il rapporto col suo ormai ex tecnico, per poi virare sulla scelta del successore. Che, ad oggi, viene individuato in un folto mucchio di nomi.

Nuovo allenatore che potrebbe essere vecchio, nel senso che il nome di Stefano Pioli, calciatore a Firenze dal 1989 al 1995 e tecnico dal 2017 al 2019 apprezzato in entrambe le vesti, sta circolando con insistenza perché al capolinea con l’Al-Nassr, e il fatto che sia legato da questioni fiscali all’Arabia fino all’inizio di luglio non è ostacolo. Ma non si può prescindere da Daniele De Rossi che da un anno almeno è accostato alla Fiorentina e nemmeno da Marco Baroni che invece ci si è avvicinato di prepotenza da quando il mondo calcistico si è rovesciato non solo al Viola Park. Tra i nomi nuovi spunta anche quello di Francesco Farioli, toscano di Barga, ieri a cena in un ristorante del centro. Sempre ricordando che la città e i tifosi hanno già indicato in Maurizio Sarri il loro preferito in assoluto, però ieri sera il tecnico di Figline si è incontrato con la Lazio: e quello sì è un ostacolo.