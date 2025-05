Fiorentina a lavoro per il nuovo tecnico: ieri summit al Viola Park con Commisso collegato

In queste ore di terremoto dettato dalle dimissioni di Raffaele Palladino è già avvenuto il primo summit tecnico mirato a identificare chi sarà il prossimo a guidare la Fiorentina. A Firenze, negli uffici del Viola Park, la riunione tecnica è avvenuta ieri e a lavoro c’erano Alessandro Ferrari, Daniele Pradè e il ds Roberto Goretti. Scontato il contatto diretto con Rocco Commisso, dagli Stati Uniti, amareggiato e deluso dalla mossa di Palladino.

Un primo approccio al tecnico che verrà, anche se il club fa filtrare di non aver fretta nella decisione sul nuovo allenatore. Il weekend sarà fondamentale per fare chiarezza e l’inizio della prossima settimana coinciderà con le giornate giuste per ripartire. In un clima che comunque, rimarrà surreale, nel quale la dirigenza sta anche aspettando le dimissioni concrete, quindi da ufficializzare, di Raffaele Palladino.