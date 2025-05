Live Fiorentina-Inter Primavera 0-3, rivivi la diretta testuale della Finale Scudetto

22.25 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it le voci e le notizie dal post-partita.

90' +'5 - FINISCE QUI. L'INTER BATTE LA FIORENTINA 3-0 E VINCE IL CAMPIONATO PRIMAVERA NELLA FINALE SCUDETTO.

90' +3' - Un disastro questo finale per la Fiorentina. Si aspetta solo il fischio finale della sfida, poi potrà definitivamente iniziare la festa dell'Inter.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

88' - Altra ripartenza micidiale dell'Inter con la Fiorentina che ha ormai mollato gli ormeggi. Lavelli parte in contropiede, si sposta il pallone e con il sinistro batte Leonardelli. Tre a zero senza appello dei nerazzurri.

88' - L'INTER LA CHIUDE. LAVELLI FA 3-0.

85' - Nell'Inter entra Pinotti al posto di De Pieri.

84' - Ultimi cambi: per la Fiorentina dentro Puzzoli per Romani.

83' - L'Inter va vicina al 3-0 con un tiro di Berenbruch che finisce fuori di pochissimo a lato.

81' - Contropiede letale dell'Inter che con tutta probabilità chiude questa finale Scudetto. Dopo un primo cross ben coperto dalla difesa viola, sul secondo assist nel mezzo Berenbruch anticipa tutti sul secondo palo e batte Leonardelli per la seconda volta. Inter sul doppio vantaggio.

81' - L'INTER RADOPPIA. IN CONTROPIEDE SEGNA BERENBRUCH.

79' - Cambio nell'Inter: entra Venturini e Lavelli, escono Spinaccè e Topalovic

77' - Giallo per De Pieri per un intervento su una ripartenza della Fiorentina.

76' - Occasione colossale per la Fiorentina! Tiro di Braschi dalla distanza respinto corto da Calligaris, che poi è bravissimo in uscita disperata su Balbo che centra il portiere nerazzurro.

74' - Leonardelli para in due tempi su una conclusione di Berenbruch. Ma l'Inter sta giocando nettamente meglio dei viola in questo secondo tempo.

72' - Cambio nella Fiorentina: dentro Braschi al posto di Tarantino.

70' - Baroncelli! Stacca molto bene su un cross da punizione di Rubino, ma il pallone termina alto non di molto.

65' - Topalovic! L'Inter è pericolosa in contropiede con l'attaccante nerazzurro che non centra la porta anche per una deviazione.

64' - Doppio cambio anche per l'Inter: fuori Aidoo per Della Mora e dentro Zanchetta al posto di Bovo.

58' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Keita e Scuderi, dentro Ievoli e Balbo.

56' - Gioco fermo per un colpo preso da un giocatore dell'Inter sulla destra. Nerazzurri che prendono tempo in vista del fischio finale.

54' - Traversa di Rubino! Il numero 11 calcia molto bene ma scheggia solo la traversa. Fiorentina vicina al gol da calcio di punizione.

53' - La Fiorentina si fa vedere per la prima volta in attacco con Rubino che viene steso al limite dell'area da Aidoo, che viene anche ammonito.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio per la Fiorentina: fuori Gudelevicius, dentro Caprini.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per l'Inter.

45' +1' - Leonardelli salva ancora! Stavolta è un colpo di tacco da due passi di Spinaccè ad impensierire l'estremo difensore viola, ben posizionato per fortuna.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Leonardelli para! Tiro di De Pieri dalla destra potente ma centrale, il portiere viola blocca in due tempi.

42' - Gudelevicius rischia tantissimo con un altro intervento duro che sarebbe stato il secondo giallo. L'arbitro lo grazie.

37' - Giallo a Gudelevicius per un intervento in ritardo su Re Cecconi.

35' - Niente da fare per la Fiorentina che controlla il gioco ma non trova spazi in attacco. I viola chiedono un calcio di rigore per un sospetto fallo di mano, per l'arbitro non c'è nulla.

30' - Giallo per Keita, anche lui intervenuto in ritardo su Spinaccè.

27' - Giallo per Bovo, l'autore del gol, per un intervento in ritardo sulla trequarti.

26' - La partita si è accesa dopo il gol, con Berenbruch che dalla destra con il mancino prova il tiro a giro ma spara alto non di molto.

24' - Nulla di fatto dal corner, con Tarantino che colpisce debolmente di testa. Palla alta.

23' - Risponde subito la Fiorentina con Rubino che ci prova con il sinistro da dentro l'area: palla deviata che finisce in corner.

21' - L'Inter la sblocca alla prima occasione. Dopo un batti e ribatti nei pressi della porta di Leonardelli, con una traversa colpita da Re Cecconi di testa, alla fine è Bovo a ribadire in rete con un estremo tentativo della difesa gigliata che non riesce.

21' - GOL DELL'INTER. HA SEGNATO BOVO.

18' - Partita bruttina al Viola Park. Le due squadre non riescono a trovare sbocchi offensivi con i viola che soprattutto con Scuderi sulla sinistra avrebbero qualche occasione ma mai sfruttata.

10' - Gioco fermo per una botta presa da un giocatore dell'Inter, Aidoo. Il gioco riprende dopo circa un minuto di stop.

7' - Prima occasione per la Fiorentina con Rubino che prova un tiro di prima su assist di Scuderi: palla alta sopra la traversa.

3' - La prima giocata della partita è di Scuderi che con un tunnel si libera sulla sinistra prima del fallo. Qualche tifoso prova ad intonare i primi cori per motivare i ragazzi di Galloppa.

0' - VIA! SI PARTE AL VIOLA PARK! Primo pallone giocato dalla Fiorentina con Rubino, questa sera in regolare divisa viola. Inter in bianco.

È tutto pronto al Viola Park per la partita tra Fiorentina e Inter Primavera per la Finale Scudetto allo stadio "Curva Fiesole". Le squadre di Galloppa e Zanchetta si giocano la coppa dopo un cammino splendido, che ha visto i viola battere in semifinale la Roma dopo una partita emozionante, mentre i nerazzurri hanno superato i Campioni in carica del Sassuolo ai rigori. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Kouadio E., Baroncelli, Romani; Trapani, Keita, Gudelevicius, Harder, Scuderi; Rubino, Tarantino. A disposizione: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Ievoli, Puzzoli, Deli, Braschi, Elia, Vieira, Bertolini, Caprini. Allenatore: Daniele Galloppa

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Topalovic, Bove, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Mosconi. A disposizione: Zamarian, Zanchetta, Kouadio Y., Hidalgo, Lavelli, Quieto, Venturini, Motta, Della Mora, Garonetti, Pinotti. Allenatore: Andrea Zanchetta