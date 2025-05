Roma, nel summit con Gasperini le prime idee di mercato. Piace Gosens

vedi letture

Nella giornata di ieri è andato in scena a Firenze un incontro tra Gian Piero Gasperini e Florent Ghisolfi per la panchina della Roma, che il club giallorosso vorrebbe affidare al tecnico dell'Atalanta. L'intesa è cresciuta molto dopo il vertice di ieri e se tutto filerà liscio, l'uomo di Grugliasco dovrebbe diventare il nuovo allenatore capitolino. Per questo ieri, scrive La Gazzetta dello Sport, Gasperini ha già avuto modo di parlare con la dirigenza dei primi ipotetici colpi di mercato.

E tra i nomi che sono emersi nel summit c'è anche quello di Robin Gosens, esterno che proprio con Gasperini è esploso negli di anni di Bergamo con la maglia orobica. Al momento, scrive la Rosea, il laterale della Fiorentina è un'idea e potrebbe venire a fare coppia a sinistra con Angelino, nel caso in cui si riesca a piazzare Salah-Eddine altrove. Ma c'è da ricordare che l'ex Union Berlino è stato appena riscattato dai viola e non sarà affatto semplice strapparlo.