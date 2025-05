Commisso deluso da Palladino, il club nega passi indietro di Pradè e non replica ai tifosi

Fanno ancora rumore i duri attacchi della tifoseria viola nei confronti di Rocco Commisso e Daniele Pradè, arrivati ieri con i comunicati ufficiali di Curva Fiesole e ACCVC. Presidente e direttore sportivo sono stati presi di mira fortemente dalla parte principale dei sostenitori viola, risentiti dopo la conferenza stampa dei giorni scorsi. Una serie di eventi che ha squarciato il clima al Viola Park, ma dal club comunque nessuno per adesso ha voluto commentare il tutto se non per ribadire "che dimostreremo coi fatti che lavoriamo sempre per il bene della Fiorentina", si legge su Tuttosport.

Per quanto riguarda gli stati d'animo dei protagonisti invece, scrive il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso ci è rimasto molto male dopo il comportamento di Palladino, definito "come un figlio" appena il giorno prima delle dimissioni. Mentre per quanto riguarda l'ipotetico passo indietro di Daniele Pradè (richiesto dalla tifoseria), ad ora il club nega ogni possibilità. La Fiorentina comunque non ha intenzione di rispondere ulteriormente ai tifosi.