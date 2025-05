A breve la rescissione consensuale di Palladino. Ma non ci saranno spiegazioni

vedi letture

Rescissione consensuale. Senza strascichi legali e con il probabile silenzio di entrambe le parti in causa. Per il Corriere Fiorentino sarà questo il finale che si consumerà tra Raffaele Palladino e la Fiorentina, dopo le dimissioni annunciate dal tecnico nei giorni scorsi. Non arriveranno spiegazioni vere e proprie sulla fine del rapporto tra allenatore e club, fatto sta che siamo ai titoli di coda anche in modo ufficiale: appena l'ex Monza e il suo entourage invieranno (via pec) la documentazione per la rescissione con la conseguente rinuncia allo stipendio, i dirigenti la firmeranno e si libereranno dal vincolo fino al 2027 con l’allenatore di Mugnano di Napoli.

Un epilogo che ha lasciato delusissimo Rocco Commisso. Il patron c’è rimasto malissimo e dal Viola Park viene descritto come profondamente ferito (oltreché stupito) dai comportamenti di Palladino, definito "come un figlio" appena poche ore prima del clamoroso strappo. Mentre chi non passa bei momenti è anche Daniele Pradè, contestato duramente ieri dalla tifoseria. Logico che con questo clima lo stesso ds (in sella da 6 anni) stia vivendo attimi difficilissimi: che pensi alle dimissioni? Il club ieri negava, ma escludere qualcosa in questi giorni di caos sarebbe un errore a prescindere. La Fiorentina comunque non ha intenzione di rispondere ulteriormente ai tifosi, anche perché sarebbe come aggiungere benzina sul fuoco. Specie dopo giorni bollenti come questi.