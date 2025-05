Ufficiale De Gea rinnova con la Fiorentina! Il comunicato del club con la durata

Mancava l'ufficialità ed è arrivata: David De Gea rinnova per altri tre anni con la Fiorentina. Il club viola ha diramato una nota: "ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore David De Gea al Club viola fino al 30 giugno 2028. David De Gea, arrivato nella scorsa sessione estiva di mercato, dopo una carriera divisa tra Atletico Madrid e Manchester United, ha scelto pertanto di continuare il suo percorso in maglia gigliata dopo una stagione, la scorsa, in cui ha difeso la porta della Fiorentina in 42 occasioni, ottenendo 11 clean sheet".

Quanto guadagnerà De Gea

Come raccolto da Firenzeviola.it, l'ex Manchester United andrà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione, un aumento sensibile rispetto al milione e 500 mila euro dell'accordo che lo ha portato a Firenze dopo l'anno di inattività. De Gea e Fiorentina avanti insieme dunque, il primo tassello in attesa di capire chi sarà ad allenare la squadra viola la prossima stagione.