Casting Fiorentina, ma per il nuovo allenatore servirà ancora qualche giorno

Ci vorrà ancora qualche giorno di attesa per conoscere il nuovo allenatore della Fiorentina, con la società che deve riprendersi dallo spallata improvvisa data dalla decisione di Raffaele Palladino. Oggi intanto la società ha deciso di voltare pagina, con la risoluzione consensuale dall'ormai ex tecnico viola. Un segnale di rottura con il passato per ripartire senza strascichi legali. Palladino è il passato e tale deve essere considerato per ripartire con un altro nome. Forte e in grado di attutire anche le contestazioni di queste ore, un normalizzatore senza perdere di vista l'aspetto tecnico.

Al momento, a parte il Milan che ha già ufficializzato il ds Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri e De Laurentiis che ha confermato Conte, nessun altra squadra ha certezze sul prossimo tecnico. Il club più avanti è sicuramente la Roma con Gasperini (dopo l'incontro di ieri a Firenze) che però deve liberarsi dall'Atalanta e con i tifosi che provano a convincere società e allenatore a tornare sui propri passi (difficile). L'Atalanta è in concorrenza proprio con la Fiorentina per il successore, Stefano Pioli, che dall'Arabia manda cuori viola ma poi si sa, liberarsi dall'Al Nassr subito non sarebbe indolore, anche dal punto di vista fiscale, E proprio l'Atalanta (così come la Juventus che ci sta pensando per il dopo Mondiale per Club con tudor) dalla sua ha la Champions a fare da specchietto per le allodole, una continuita di risultati e una società forte . Si parla comunque già di un contatto viola-Pioli, anche perché i suoi agenti stanno già lavorando con la Fiorentina per De Gea.

Poi c'è la suggestione Maurizio Sarri, il cui agente ha incontrato la Lazio; i dettagli non sono ancora a posto e fino a domenica il tecnico toscano potrebbe essere ancora disponibile ad un contatto con i viola. Il trait d'union potrebbe essere Roberto Goretti con cui ha condiviso l'avventura ad Arezzo (quando il dt vila era calciatore ovviamente). Lazio forte su di lui, ma prima deve liberare Baroni ancora sotto contratto, e Atalanta in pressing. Gli orobici valutano anche altri tecnici compreso, sullo sfindo l'ex Viola Palladino appena liberatosi.

Marco Baroni è l'altro profilo seguito dalla Fiorentina, il suo addio al club biancoceleste è slittato di qualche giorno (martedì) ma non è in discussione, le strade si separeranno "per motivi personali" ha spiegato il ds Fabiani. Se i motivi siano il ritorno a casa, per lui che è fiorentino, non è dato saperlo.

Tra i nomi in corsa resta anche Francesco Farioli che ieri sera era a cena a Firenze per motivi personali, con un ex collaboratore di Pradè ormai distante dalla Fiorentina. Il tecnico di Montecatini è attratto da un progetto serio ed ambizioso sia all'estero che in Italia, di un club che abbia strutture e un ambiente interna che supporti il suo lavoro. Senza escludere colpi di scena e nomi a sopresa anche se stavolta per la Fiorentina servono certezze e allenatori in grado di riportare entusiasmo a Firenze.