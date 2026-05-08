L'Inter vuole confermare Josep Martinez come titolare al posto di Sommer

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Si era parlato di lui anche in ottica Fiorentina, ma secondo il Corriere dello Sport-Stadio l'Inter ha deciso: Josep Martinez è attualmente in pole position per raccogliere l'eredità di Sommer. Lo spagnolo ha convinto lo staff tecnico grazie a prestazioni di alto livello, su tutte quella decisiva nella semifinale di Coppa Italia contro il Como. Ma promuovere l'ex Genoa permetterebbe al club nerazzurro soprattutto di risparmiare il budget inizialmente destinato a un nuovo numero uno, dirottando così le risorse su obiettivi più onerosi.

Per blindare definitivamente il posto, Martinez dovrà ora dimostrare continuità in un finale di stagione caldissimo. Dopo un’annata complicata anche da vicende extra-calcistiche - segnata dal tragico incidente dello scorso ottobre che ne ha inevitabilmente condizionato la serenità - il portiere di 27 anni è chiamato alla prova del nove. Stando a quanto riferito dal quotidiano romano sarà lo spagnolo il titolare nel doppio confronto con la Lazio, tra l'anticipo di campionato e la finalissima di Coppa Italia di mercoledì.