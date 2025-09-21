L'input di Pioli parte dall'approccio e finisce sulle punte. Repubblica: "Vuole sbloccare Kean"

La Fiorentina è chiamata a invertire la rotta dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e oggi contro il Como, Pioli si aspetta risposte da parte di diversi singoli. A concentrarsi sulla formazione che proporrà il tecnico viola è la Repubblica (ed. Firenze), che riparte da un aspetto: l'allenatore ha chiesto ai suoi di non sbagliare ancora l'approccio. Troppi i quattro gol, su sei totali in cinque partite, incassati nel primo quarto d’ora, tra Napoli e Polissya. Un rendimento da migliorare, insieme alle letture di reparto e individuali.

L’assetto sarà ancora una volta a tre e davanti a De Gea, a detta del quotidiano, giocheranno i tre titolari Pongracic, Ranieri e Marì. In mezzo al campo toccherà a Nicolussi Caviglia più due tra Fagioli, Mandragora e Sohm. I primi due restano in vantaggio. Sugli esterni conferme per Dodò e Gosens mentre davanti ci sarà l’altra grande chiave tattica della partita.

La Fiorentina, venendo al reparto offensivo, fino a questo momento ha faticato nel mandare in gol i propri attaccanti e il capocannoniere, invece di Kean ancora a secco, è Ranieri con due centri. Dalla partita con il Como Pioli si aspetta di sbloccare Moise, regolarmente in campo dal primo minuto nonostante la febbre in settimana, e in generale di produrre di più. Con Kean dal primo minuto ci dovrebbe essere ancora Piccoli, come con il Torino, in vantaggio su Gudmundsson che si è allenato tutta la settimana in gruppo, ma che Pioli ancora non vede pronto al 100% per partire dall’inizio. Così come Fazzini che così come con il Napoli sarà uno dei primi cambi per dare una scossa alla gara, nella speranza di gestire un vantaggio e di non rincorrere.