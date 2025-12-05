Sassuolo-Fiorentina affidata all'arbitro Luca Pairetto: ecco la terna

vedi letture

Il sito dell’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato le designazioni arbitrali valide per la quattordicesima giornata di Serie A. Per Sassuolo-Fiorentina è stato scelto il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Ad assisterlo saranno Bindoni e Scarpa, più il Quarto Uomo Ferrieri Caputi. Al Var ecco Marini, mentre all’aiuto Var Fourneau.