Sassuolo-Fiorentina affidata all'arbitro Luca Pairetto: ecco la terna

Il sito dell’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato le designazioni arbitrali valide per la quattordicesima giornata di Serie A. Per Sassuolo-Fiorentina è stato scelto il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Ad assisterlo saranno Bindoni e Scarpa, più il Quarto Uomo Ferrieri Caputi. Al Var ecco Marini, mentre all’aiuto Var Fourneau.