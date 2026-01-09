Sfida d'alta classifica sul mercato: per Tuttosport c'è anche il Napoli su Dodo

Inter-Napoli, big match della 20esima giornata, è già iniziato sul mercato. Lo scrive Tuttosport: il “derby” - per ora - corre soltanto sugli smartphone e riguarda Dodo. L'esterno brasiliano in scadenza con la Fiorentina nel 2027 è nella lista dei nomi per la fascia destra dell'Inter (anche se non è una delle prime scelte), adesso però spunta anche il Napoli.

Per entrambi i club c'è un ostacolo in più, ribadisce Tuttosport, perché Fabio Paratici non intende privarsi dei leader tecnici della sua Fiorentina, essendo la classifica da mettere ancora in sicurezza. Possibile che nell’ultima settimana di mercato quelle certezze che oggi sembrano granitiche possano non più essere tali: l’Inter, per esempio, potrebbe proporre uno scambio di prestiti sulla falsa riga di quanto orchestrato con l’Al-Hilal per Cancelo, avendo sempre come addendo, da parte nerazzurra, Stefan De Vrij che a Firenze potrebbe prepararsi a puntino per il MondialeSu tutte queste considerazioni pende un’altra variabile importante, legata al fatto che Denzel Dumfries sta bruciando le tappe e potrebbe tornare a disposizione fra un mese.