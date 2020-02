KUMBULLA, Viola sonda il terreno, ma c'è concorrenza

Ad inizio 2020 l'Inter ha aumentato il pressing per Marash Kumbulla incontrando l'agente del calciatore Gianni Vitali parlando dell'operazione con l'Hellas. Sul giocatore però se i nerazzurri sembrano essere in vantaggio c'è viva anche le concorrenza del Napoli. Anche Lazio e Fiorentina hanno sondato il terreno per il nazionale albanese, ma le maggiori insidie arrivando dalla Bundesliga. La Fiorentina potrebbe sfruttare i buoni rapporti con l'Hellas Verona dopo l'affare andato in porto per Amrabat. A riportarlo è il Corriere dello Sport.