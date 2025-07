Calciomercato Kean esclude l’Arabia: il punto. A giorni nuovo tentativo per Bernabé

vedi letture

Riparte l'appuntamento quotidiano con Chi si compra? in versione "Flash" per gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Situazione Kean.

Il giocatore ha definitivamente scartato l'Arabia Saudita. Ma se prima della scadenza della clausola si presenterà un club che convinca Kean, lui ci penserà. Altrimenti sarà ben contento di ridiscutere il contratto con la Fiorentina, che è pronta ad assicurargli l'adeguamento dell'ingaggio.

Preso Kospo.

Il nuovo colpo in casa Fiorentina si chiama Eman Kospo, classe 2007 in arrivo dal Barcellona. Per il difensore, i viola hanno speso 400 mila euro e hanno lasciato il 15% della sua futura rivendita agli spagnoli. Contratto quinquennale.

Capitolo centrocampo.

Nei prossimi giorni Pradè e Goretti proveranno a convincere Adrian Bernabé ricontattando il Parma. Sullo sfondo Kristian Asllani, per il quale l'Inter chiede 18-20 milioni. Previsto anche l'incontro per il rinnovo di Rolando Mandragora.