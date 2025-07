FirenzeViola Febbre da Fiorentina. Tra Viola Carpet e abbonamenti a gonfie vele: cresce l'entusiasmo dei tifosi

Scocca oggi la nuova stagione in casa Fiorentina, con l’inizio del ritiro e delle due lunghe settimane di lavoro che la squadra di Pioli osserverà al Viola Park. Quindici giorni che verranno aperti in queste ore dalle prime sedute di allenamento (a porte chiuse) e dal Viola Carpet, la serata-evento allestita dalla società per cui è cresciuta l’attesa anche tra i tifosi, vogliosi di assistere ai primi atti del pre-campionato ma anche alle prime dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti.

Sold out e curiosità

La serata in programma a partire dalle 21 è stata ben accolta dai tifosi della Fiorentina che hanno polverizzato i circa 3000 tagliandi d’ingresso disponibili. Gli spalti del Curva Fiesole saranno quindi in fermento per la voglia di vedere dal vivo i volti nuovi e scovare magari qualche dichiarazione d’affetto e ambizione da coloro che animeranno questa imminente stagione 2025/26. Prenderanno infatti la parola alcuni dei presenti e l’attenzione maggiore non può che andare verso Moise Kean, a praticamente un giorno dalla scadenza della clausola rescissoria, cercando di capire che cosa trapelerà, eventualmente, dalla sua bocca.

Abbonamenti col vento in poppa

Sempre restando sul connubio Fiorentina-tifosi, oltre al tutto esaurito registrato dal Viola Carpet fa impressione la velocità con sui sta proseguendo dritta la vendita degli abbonamenti. La campagna è aperta mercoledì 9 luglio e in meno di una settimana ha già staccato 7mila tessere, più della metà del tetto massimo di 12mila - dovuto, come l’anno scorso, alla capienza ridotta per i lavori del Franchi - che verrà probabilmente raggiunto nel giro di poche ore, a maggior ragione con le lunghe code che continuano a verificarsi presso i Fiorentina Point. Un inizio di ritiro che senza dubbio, aspettando di capire il tasso tecnico di cui disporrà la squadra di Pioli - ma i segnali iniziali convergono dalla giusta parte - verrà scandito dall’entusiasmo del popolo viola, testimoniato dai fatti oltre che dalle parole.