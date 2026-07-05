Fagioli, Ndour e Comuzzo: ecco i tre incedibili (o quasi) della Fiorentina

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Fagioli, Ndour e Comuzzo. Sono questi i tre nomi attorno ai quali Fabio Paratici, stando a quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, immagina di costruire la Fiorentina del presente e del futuro. Il centrocampista ex Juventus, il talento cresciuto nel Paris Saint-Germain e il difensore classe 2005 rappresentano infatti la base tecnica e anagrafica da cui il club viola intende ripartire nella prossima stagione, puntando su qualità, prospettiva e margini di crescita.

Naturalmente, come accade ormai nel calcio moderno, nessun giocatore può essere considerato davvero incedibile. Di fronte a offerte di livello, ogni valutazione potrebbe cambiare, sia per esigenze economiche sia per le dinamiche del mercato.