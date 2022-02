KOKORIN, Nessuno lo vuole. E c'è il rischio beffa

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla anche della situazione legata ad Aleksandr Kokorin. Alla fine di un mercato di gennaio destinato a rimanere nella storia per chi se n’è andato, nessuno pensava che il russo sarebbe rimasto a Firenze. E invece è ancora qua. Era difficile pensare che ci fosse qualcuno disposto ad accollarsi un ingaggio da 1,8 milioni netti a stagione per uno che da quando è arrivato alla Fiorentina ha messo insieme la miseria di dieci presenze, per 212’ totali. Ma si sperava, e si spera ancora, che dalla Russia si presentasse qualche nostalgico amatore: lì il mercato chiude il 22 febbraio e ci sono ancora tre settimane per sperare.

Il problema è che il giocatore, almeno fino a oggi, di rompere il contratto con i viola non ne ha voluto nemmeno sentir parlare. Un bel guaio per la Fiorentina che rischia di ritrovarsi a bilancio fino al giugno 2024 un peso da circa 8 milioni lordi. Con una beffa nascosta: se i viola riuscissero a liberarsene prima, non potrebbero beneficiare dell'articolo 5 del decreto crescita del 2019, che porta la tassazione per chi entra in Italia dall’estero dal 45% al 25% ma che si applica solo a chi resta nel nostro Paese per almeno due anni.