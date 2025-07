Dagli inviati Ferrari su Viti: "Mattia innesto importante: sarà al top per la tournée"

Presente presso il media center del Viola Park per introdurre la conferenza stampa di Mattia Viti, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha così parlato del nuovo difensore viola: "È uno di quei profili che ci piace tanto, Mattia. E' un innesto importante in un reparto che ha già molta esperienza. In questi giorni sta lavorando a parte per essere al top in vista della tournée in Inghilterra".