Il Franchi supera Milano per Euro 2032: la sindaca ci crede. Il punto

Firenze supera Milano nella corsa a Euro 2032. Lo riporta La Nazione, spiegando come il traguardo per il Comune del capoluogo toscano sia più vicino. La Figc ha bisogno di basi solide per presentare alla Uefa una proposta seria e credibile, ovvero cinque stadi moderni e con tutti i crismi per ospitare una competizione internazionale. Undici gli impianti al vaglio, tra questi anche il Franchi, tirato a lucido quando saranno finiti i lavori di restyling tutt’ora in corso.

La sindaca Sara Funaro ci crede: martedì ha incontrato a Palazzo Vecchio gli emissari Figc e Uefa, poi è partita per Roma e ha formalizzato la candidatura di Firenze davanti al ministro per lo Sport Andrea Abodi. Intanto cade una pretendente eccellente: durante e il summit con la Figc è emerso che San Siro non ha i requisiti necessari per ospitare Euro 2032. Quindi Milano non sarà una delle sedi per il prossimo Europeo di calcio.