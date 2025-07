Il figlio 14enne di Floro Flores gioca alla Fiorentina. E ha numeri da urlo

vedi letture

Un gioiellino di 14 anni per il settore giovanile della Fiorentina. Armando Floro Flores è diventato da qualche giorno un giocatore viola, dopo i numeri incredibili nella Pasquale Foggia Academy che soprattutto nell'ultimo Trofeo Caroli Hotels gli hanno fatto mettere gli occhi di tanti club.

Come riporta La Giovane Italia, il talento classe 2011, figlio dell'attaccante ex Udinese e Napoli Antonio Floro Flores, è pronto ora a mettersi alla prova con una grande realtà come quella di Firenze, con il sogno un giorno di esordire in Serie A. Il suo ruolo naturale è quello di ala sinistra, ma ama svariare sul fronte offensivo per poi accentrarsi e concludere a rete, sfruttando la velocità nelle gambe e il dribbling.