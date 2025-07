Calciomercato Contatti con Nicolussi Caviglia. In attacco sondaggio per Cristian Volpato

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Tema centrocampo.

La Fiorentina tratta con il Parma per abbassare il prezzo di Simon Sohm. La speranza è di chiudere a 15 milioni. Contatti per Hans Nicolussi Caviglia, che nonostante il contratto lungo col Venezia (fino al 2029) vuole tornare in Serie A.

Capitolo attaccanti.

La dirigenza viola allenta un po' la presa per Sebastiano Esposito che ha diverse richieste che potrebbero far lievitare il prezzo del cartellino. Si pensa a Cristian Volpato per cui c'è stato un sondaggio con l'entourage la settimana scorsa.

Gli aggiornamenti.

Verso la fine della settimana è atteso l'incontro tra Rolando Mandragora e la Fiorentina per parlare del rinnovo fino al 2029. Intanto è ufficiale il passaggio di Nicolas Valentini all'Hellas Verona in prestito con diritto a 3-4 milioni.