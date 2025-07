Fiorentina femminile, giovedì il ritrovo al Viola Park: inizia l'era Pinones-Arce

La Nazione oggi in edicola si concentra anche sulla Fiorentina femminile. Le ragazze gigliate si ritroveranno al Viola Park per l'inizio dei lavori di preparazione alla prossima stagione giovedì 10 luglio. In realtà già da mercoledì sono in programma le visite mediche di rito prima della partenza degli allenamenti, che anche in estate si svolgeranno per intero al Viola Park, da giovedì pomeriggio. Inizierà così ufficialmente anche sul campo la nuova era Pinones-Arce. Non saranno presente le calciatrici impegnate con le rispettive nazionali agli europei in Svizzera come le nuove arrivate Lina Hurtig e Ilse Vad Der Zanden. Queste ultime giungeranno a Bagno a Ripoli solo ad inizio agosto. Fra poco la società comunicherà il calendario delle amichevoli estive, poi il 24 agosto inizierà la nuova Serie A Women's Cup e infine prenderà il via anche il campionato.