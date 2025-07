Coppa Italia Primavera, la Fiorentina in campo a gennaio: il possibile avversario

La nuova stagione della Primavera Cup 2025/26 prenderà il via il 20 agosto con il primo turno preliminare, mentre la Fiorentina Primavera entrerà in scena direttamente dagli ottavi di finale, in programma mercoledì 7 gennaio 2026. I ragazzi di mister Galloppa affronteranno una squadra che emergerà dal percorso eliminatorio iniziale, che coinvolge Cesena, Modena, Napoli e Renate. Le quattro formazioni si sfideranno nei trentaduesimi di finale, previsti per il 29 ottobre 2025, e successivamente nei sedicesimi di finale, in programma il 3 dicembre 2025, determinando così l’avversaria dei viola.

L'orario ufficiale, la sede dell’incontro e l’eventuale variazione di data verranno comunicati non appena definiti. La Fiorentina, come detto, partirà nel tabellone principale con il numero 5 e, negli eventuali quarti di finale, affronterà probabilmente il Sassuolo in trasferta. Sadotti e soci potrebbero affrontare solo in finale una tra Juventus, Milan, Inter e Roma.