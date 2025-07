FirenzeViola La Primavera inaugura la stagione viola: allenamenti, amichevoli e nuovi talenti da seguire

Saranno i primi a tornare in campo e a riprendere a lavorare sotto il sole cocente di Bagno a Ripoli. La Fiorentina Primavera inaugurerà ufficialmente la nuova stagione domani mattina, quando alle 11 la squadra guidata da Daniele Galloppa – confermato per il terzo anno consecutivo alla guida dell’Under 20 – si ritroverà al Viola Park per le consuete visite mediche che daranno inizio alla fase di ritiro vera e propria. Dopo il titolo di vice-campioni d’Italia conquistato nella scorsa stagione, i giovani viola si preparano a una nuova annata ricca di ambizioni: il campionato prenderà il via il 16 agosto con l’esordio casalingo contro il Torino e l’obiettivo di partenza sarà quello di centrare i playoff, puntando però a riscattare la sconfitta nella finale scudetto dello scorso maggio. Il sogno che nessuno osa pronunciare, chiaramente, è il tricolore.

Un calendario denso di appuntamenti

A rendere la stagione ancora più speciale ci penserà anche l’esordio nella prestigiosa Youth League, torneo giovanile a cui la Fiorentina ha avuto accesso in virtù della qualificazione “d’ufficio” dell’Inter al percorso Champions League (mentre i baby viola faranno quello “Campioni nazionali”, iniziando con il primo turno a eliminazione diretta di inizio settembre). Con una parte del gruppo dei classe 2006 che viaggia verso la conferma – fatta eccezione per Rubino e Caprini, che saranno mandati in prestito – il percorso verso la nuova annata è già tracciato. Nel pomeriggio di domani è previsto il primo allenamento, seguito da una settimana intensa con doppie sedute giornaliere: una al mattino (ore 9:30) e una nel tardo pomeriggio (ore 18): questo programma, salvo cambiamenti, rimarrà invariato fino al 19 luglio, quando poi anche per Sadotti e soci (potrebbe essere il figlio d’arte il nuovo capitano) inizierà il periodo delle amichevoli.

Il programma delle amichevoli

Tre delle quali sono state già fissate: il 20 luglio, come ben noto, ci sarà la classica sgambata in famiglia con la prima squadra al Curva Fiesole del Viola Park mentre nei giorni successivi - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - ci saranno altri due test più alla portata: il 26 luglio la Fiorentina affronterà il Bologna Primavera (reduce dalla salvezza ai playout lo scorso maggio contro l’Empoli) mentre il 30 ci sarà la partita contro lo Scandicci. I talenti da tenere d’occhio non mancheranno nemmeno nella prossima stagione: detto di alcuni 2006 che saluteranno (e con loro, per limiti d’età, i 2005), attenzione ai 2007 che saliranno dall’Under-18, molti dei quali di notevole talento: è il caso dei centrocampisti Bonanno, Atzeni e Pisani e degli attaccanti Evangelista e Angiolini.