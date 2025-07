Comuzzo, il Milan ci pensa per rinforzare la difesa: è il piano alternativo a Leoni

Il quotidiano TuttoSport oggi in edicola fa il punto sul mercato di Inter e Milan. Le due formazioni meneghine hanno nel mirino il solito obiettivo per la difesa, Giovanni Leoni del Parma. I ducali però, con cui la Fiorentina è in trattativa per l'acquisto di Bernabé, non vorrebbero cedere il centrale classe 2006. In prima battuta perché hanno già ceduto, proprio all'Inter tra l'altro, un big della rosa come Bonny e poi perché sono convinti che tra un anno la sua valutazione sarà ancora più alta rispetto agli attuali 30 milioni che chi vuole l'ex Sampdoria dovrà sborsare. Sia Milan che Inter prima di provare l'affondo per Leoni devono vendere i loro esuberi e fare cassa.

Insomma chi venderà prima, potrà agire. Entrambe le formazioni poi hanno ovviamente un piano B. per l'Inter si tratta di De Winter del Genoa, per il Milan invece di Comuzzo. Anche per il centrale classe 2005 viola, con un contratto valido fino al 2029, però i rossoneri dovrebbero sborsare non meno di 30 milioni.