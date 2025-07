Pioli a Firenze venerdì, intanto sta nascendo la sua viola con la difesa a 3

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su Stefano Pioli, il suo arrivo a Firenze, dato dalla Rosea per venerdì prossimo, e le sue idee per la Fiorentina della prossima stagione. Il tecnico parmense, che con il Milan ha utilizzato spesso il 4-2-3-1, viste le caratteristiche dei suoi difensori potrebbe convertirsi alla retroguardia a 3 e schierare inizialmente i gigliati con un 3-5-2, un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2. Tanto ovviamente dipenderà dal mercato, dal futuro di Moise Kean all'acquisto del regista (Bernabè il preferito) fino alle uscite, sia quelle programmate che quelle legate all'arrivo di offerte irrinunciabili. Oltre al regista Pioli, in attesa di valutare Richardson e Ndour e di scoprire il futuro di Mandragora, aspetta l'arrivo di un altro centrocampista. In difesa con l'arrivo di Viti e le partenze probabili di Moreno e Valentini i viola dovrebbero essere a posto, mentre davanti per il tecnico emiliano ci sono varie soluzioni possibili.

Soprattutto Gudmundsson potrebbe agire accanto alla prima punta oppure ad un tandem offensivo composto magari da Kean e Dzeko o dall'ex Juventus in coppia con Sebastiano Esposito. Proprio l'attacante dell'Inter è il principale obiettivo per sostituire a livello numerico il partente Beltran.