KEAN, Non segna in A da un mese ma lo score resta super

Lo score di Moise Kean a Firenze continua a rimanere strepitoso, ma nell'ultimo mese il suo rendimento sembra in frenata più o meno controllata. Lo scrive il Corriere dello Sport ricordando come non segni in campionato dal 24 novembre, dalla sfida contro il Como, quindi da un mese praticamente esatto. La fine del 2024 parla bianconero tra Udinese e la sua ex squadra Juventus: l'obiettivo è quello di infrangere il primo tabù della doppia cifra in Serie A visto che attualmente è a 9 segnature stagionali in campionato. In Serie A Kean non era mai andato oltre i sei gol nel 2018-19, quest'anno potrebbe toccare la doppia cifra già a dicembre.