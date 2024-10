KEAN, Mentalità e dedizione: a Lecce sarà in campo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questione di mentalità. Lo scrive la Nazione parlando di Moise Kean. L'umore per lui è quello dei giorni migliori. A Firenze, il classe 2000 sta trovando finalmente continuità e fiducia e si sta distinguendo anche per la sua attitudine. Questione di mentalità appunto, volerci essere a ogni costo.

Per questo la lombalgia che lo ha condizionato negli ultimi giorni non lo ha frenato contro il Milan. E non lo frenerà domenica, contro il Lecce, dove è pronto per far di nuovo coppia con Albert Gudmundsson (già 8 gol in coppia per i due). Con loro due Firenze sembra possa tornare a sognare, scrive La Nazione, a cominciare dal tour de force che aspetta i viola: 20 giorni in cui ci saranno 7 partite, 7 gare da vivere tutte da protagonista per Kean.