Kean, Fagioli, Nicolussi contro il passato, CorSport: "Gioie e dolori"
Il Corriere dello Sport - Stadio ricorda che Fiorentina-Juventus è soprattutto la partita di tre grandi ex. Moise Kean, Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia. Kean l'anno scorso colpì al cuore dei suoi ex tifosi, ma lo fece a Torino: era il 29 dicembre 2024, rete di testa in tuffo sotto la sua vecchia curva. Il 16 marzo scorso, Fagioli al cospetto di quella che fino a una manciata di settimane prima era la sua squadra, sciorinò la sua miglior versione di sé nel 3-0 viola.
Anche Nicolussi Caviglia ha un ricordo vivido del suo ultimo incrocio con la Juventus: era il 25 maggio scorso, ultima di campionato, Venezia-Juve, una finale - per la salvezza da una parte, per la Champions dall'altra - risolta da un suo fallo in area al minuto settantadue, rigore di Locatelli, 3-2 finale per gli ospiti che conquistano il quarto posto, mentre i lagunari retrocedono.
