Gosens ancora a parte, Nazione: "Poche chance di vederlo convocato"

Gosens ancora a parte, Nazione: "Poche chance di vederlo convocato"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:26Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione fa il punto sulle condizioni di Robin Gosens. Il quotidiano scrive che l’ex Union Berlino lavora ancora a parte e che Niccolò Fortini dovrebbe prendere il suo posto, sulla fascia sinistra, contro la Juventus. Man mano che passano i giorni - si legge - si assottigliano le possibilità del tedesco di rientrare nell’elenco dei convocati per il big match del Franchi. L’obiettivo è sempre stato quello di esserci: ci proverà ma oggettivamente le chance a questo punto sono poche.