FirenzeViola

Forfait di Gosens: non ci sarà contro la Juventus. Nel mirino l'AEK

Forfait di Gosens: non ci sarà contro la Juventus. Nel mirino l'AEKFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:47Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Robin Gosens non ci sarà contro la Juventus. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, l’allenamento di stamani in vista della gara di sabato ha confermato che non sarà possibile convocare il terzino tedesco, alle prese con una lesione di primo grado alla coscia sinistra da cui non ha ancora recuperato. A questo punto il tecnico Paolo Vanoli lavorerà per averlo a disposizione giovedì prossimo, sempre al Franchi, contro l’AEK Atene in Conference League.