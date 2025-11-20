La Juve perde Rugani, CorSport: "Lesione di basso grado al soleo"

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulla Juventus. Vlahovic rimane in dubbio e quindi da valutare, mentre Yildiz è imprescindibile nonché una delle certezze di Spalletti. Possibile che tocchi a Openda al suo fianco. In mezzo al campo Locatelli e Thuram sembrano sicuri di giocare, Koopmeiners dovrebbe essere impiegato nella difesa a tre, con anche Kelly che ha recuperato. Non ci sarà Rugani a causa di un fastidio muscolare che si è rapidamente trasformato in lesione di basso grado al soleo. Toccherà a Gatti.