Le scelte a centrocampo, CorSport: "Qualità o fisicità? Il bivio di Vanoli"
Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che il tecnico Paolo Vanoli dovrà prendere una decisione in più a centrocampo: più qualità o più fisicità? Nel primo caso - si legge - Nicolussi Caviglia verrebbe affiancato da Fagioli per sfruttare il doppio regista; nel secondo, via libera a uno tra Sohm e Ndour (favorito lo svizzero seppur rientrato solo ieri dalla Nazionale), con Mandragora comunque sia a completare il terzetto in mediana.
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Angelo GiorgettiVanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
Mario TeneraniC’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
