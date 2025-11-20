Le scelte a centrocampo, CorSport: "Qualità o fisicità? Il bivio di Vanoli"

Le scelte a centrocampo, CorSport: "Qualità o fisicità? Il bivio di Vanoli"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che il tecnico Paolo Vanoli dovrà prendere una decisione in più a centrocampo: più qualità o più fisicità? Nel primo caso - si legge - Nicolussi Caviglia verrebbe affiancato da Fagioli per sfruttare il doppio regista; nel secondo, via libera a uno tra Sohm e Ndour (favorito lo svizzero seppur rientrato solo ieri dalla Nazionale), con Mandragora comunque sia a completare il terzetto in mediana. 