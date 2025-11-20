Dubbi di formazione, Gazzetta: "Ma il modulo per ora resta il 3-5-1-1"

vedi letture

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che sabato, contro la Juventus, i viola dovrebbero schierarsi ancora con il 3-5-1-1 perché Vanoli per adesso non vuole stravolgere l’assetto. Accadrà probabilmente quando sarà calata l’emergenza e quando il nuovo tecnico avrà studiato al meglio le caratteristiche di ogni singolo. Rimane in fortissimo dubbio Gosens che continua a lavorare a parte per un infortunio muscolare, e rimangono aperti alcuni ballottaggi pure in difesa dove oltre a Ranieri, Marí e Pongracic scalpitano Viti e Comuzzo.