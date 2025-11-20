Social

Frey carica i viola: "Chi condivide un obiettivo può fare l'impossibile"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2023
Primo Piano
di Redazione FV

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha caricato l’ambiente viola sui social in vista della partita di sabato contro la Juventus. “Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile… Forza ragazzi!” il post pubblicato su Instagram dall’ex calciatore che ha difeso la porta della Fiorentina dal 2005 al 2011.

Ecco il post originale diffuso da Frey sui propri canali social: