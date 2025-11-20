Qui Juve, Vlahovic in dubbio. Tuttosport: "La decisione solo domani"

Tuttosport scrive che Dusan Vlahovic, sabato, potrebbe partire dalla panchina. E questo nella migliore delle ipotesi, dal momento che le sue condizioni potrebbero portare Spalletti a concedergli qualche giorno di riposo in più, nella speranza di averlo al meglio per la gara di Champions di martedì con il Bodo Glimt. Il serbo era tornato anticipatamente dalla Serbia per un affaticamento muscolare agli adduttori. Niente di grave ma le sue risposte fisiche non sono state delle migliori: da qui la scelta di tenerlo ancora parte e valutarne la convocazione solo nella rifinitura di domani, a margine della quale la squadra partirà per Firenze. 